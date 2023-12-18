Протяжність польоту цього дрона заявлено в діапазоні від 750 до 950 км

Українські військові нещодавно представили кадри випробувального польоту найновішого українського дрона-камікадзе AQ 400 Scythe. Цей безпілотник відрізняється корпусом із фанери та здатний перевозити до 32 кг вибухових речовин, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Відомо, що зараз виробничі потужності дозволяють випускати приблизно 50 таких безпілотників на місяць, але до кінця наступного року планується збільшити обсяги до 500 одиниць на місяць. Вартість одного дрона починається з 15 тис. доларів. Протяжність польоту цього дрона заявлено в діапазоні від 750 до 950 км.

Особливістю даного БпЛА є можливість створення «рою»: основний безпілотник може координувати політ додаткових дев'яти дронів, прямуючи до певної мети.

Також є опція збільшення вантажності до 70 кг, що призведе до скорочення дальності польоту.

Ці дрони можуть бути запущені як з коротких злітно-посадкових смуг, так і за допомогою катапульту. Зазначається, що ці БпЛА виділяються швидкістю виробництва, можливістю їхнього масового випуску та економічною ефективністю.