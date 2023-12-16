Наразі виробнича потужність становить 100 одиниць на місяць

Українські військові отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів великої дальності AQ 400 Scythe. Про це повідомляє Defence Blog.

Компанія-виробник Terminal Autonomy, яка виросла зі стартапу One Way Aerospace, оголосила про успішне завершення закупівель для бойового розгортання їхньої системи AQ 400 Scythe.

Наразі виробнича потужність становить 100 одиниць на місяць, що знаменує собою значний стрибок у сфері стратегічних військових можливостей ЗСУ. Компанія також заявила про амбітні плани щодо збільшення виробництва в п'ять разів.

Що відомо про AQ 400 Scythe

AQ 400 Scythe – це є дрон великої дальності (750 км), призначений для запуску з коротких злітно-посадкових смуг або катапульт, здатний нести навантаження до 32 кг (з можливістю збільшення до 70 кг за рахунок зменшення дальності). Серед важливих характеристик – швидкий монтаж, можливості масового виробництва та економічна ефективність, що робить його ключовим активом у війні.

Terminal Autonomy налагодила виробництво дронів-камікадзе через мережу невеликих підприємств та інжинірингових фірм, що спеціалізуються на виробництві аналогічних платформ. Хоча компанія закуповує деякі комплектуючі за межами України, насамперед у Німеччині та Великої Британії, пріоритетом проєкту є максимальна локалізація виробництва в межах України.