Державна компанія «Українська оборонна промисловість» запустила в серію аналог ірансько-російського дрона-камікадзе Shahed і освоїла ліцензійне виробництво FPV-дронів, розповів гендиректор компанії Герман Сметанін, пише «Економічна правда».

«У нас є аналог «шахеда», а є і більш потужні моделі, бо «шахеди» так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві складних і дорогих проектів з високими характеристиками», – сказав Сметанін.

За його словами, рекорд за дальністю бойового вильоту серед цих безпілотників – приблизно 1000 км. Це як відстань від Харкова до Казані або від Сум до Санкт-Петербурга.

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, рік тому повідомляло попереднє керівництво «Укроборонпрому». На той час виріб перебував на стадії випробування.

Крім того, на потужностях «Укроборонпрому» розгорнули ліцензійне виробництво трьох моделей FPV-дронів приватних компаній.

«FPV-дронів зараз потрібно дуже багато. Ми допомагаємо приватним фірмам масштабувати їхні розробки. Підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей. У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти і ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається», – сказав Сметанін.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе «Ланцет», який має назву «Перун».