У партії вже відомі вам Мавіки, Вампіри та Avenger, які встигли добре показати себе на фронті

Українські захисники отримали понад 900 розвідувальних, ударних та секретних дронів від проекту «Армія дронів». Про це у середу, 8 листопада, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Більша частина з них – українського виробництва, зокрема йдеться про Mavic та Avenger. «У партії вже відомі вам Мавіки, Вампіри та Avenger, які встигли добре показати себе на фронті», – зазначив він. За словами Федорова, «Армія дронів» передає сотні дронів, про які наразі розповідати не варто, «проте окупанти відчують на собі силу інновацій». «Продовжуємо системно підсилювати захисників та захисниць «пташками» від державної програми Армія дронів», – додав міністр.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter