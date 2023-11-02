В Україні розробили комплекс радіоелектронної боротьби Piranha AVD 360, який допоможе ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад ЗСУ від ворожих дронів. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе.

Piranha AVD 360 – це унікальний комплекс РЕБу для посилення Сил оборони, його технологія допомагає ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад від ворожих дронів.

«Комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат – «пташка» або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає», – написав Федоров у Telegram.

Крім того, Piranha має здатність пригнічувати системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС. Зараз система успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва.

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно глава Мінцифри заявив, що українські розробники створили рацію, яка може працювати під ворожими засобами радіоелектронної боротьби.