Роберта Фіцо доставляють гелікоптером до лікарні для термінової операції

Віце-прем’єр-міністр Словаччини Томас Тараба розповів, як почувається словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо, на якого напередодні скоїли замах. За словами чиновника, операція Фіцо пройшла успішно, і наразі його життю нічого не загрожує, передає ВВС у четвер, 16 травня.

За словами Томаса Тараби, у словацького прем'єр-міністра стріляли зблизька. Як результат, одна куля пройшла через живіт політика, а друга влучила в один з суглобів.

Віце-прем’єр-міністр повідомив, що після успішного проведення операції 59-річний Роберт Фіцо більше не перебуває в небезпеці. Інших деталей про стан словацького політика Томас Тараба не повідомив.

«Наскільки мені відомо, операція минула добре, і я припускаю, що зрештою він виживе», – заявив віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 15 травня Роберта Фіцо поранили під час стрілянини поблизу будівлі у місті Гандлова, де відбувалося засідання уряду. За даними ЗМІ, Фіцо поранили у живіт та груди кількома прицільними пострілами.

Прем’єр-міністра у важкому стані госпіталізували. Політик пережив кількагодинну операцію.

За даними словацьких ЗМУ, ймовірним стрільцем в прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо є письменник Юрай Чинтула. Для замаху він використовував короткоствольну зброю, на яку в нього є дозвіл. Міністр внутрішніх справ Словаччини Матус Сутай Естока назвав стрілянину політично вмотивованою спробою вбивства, про що стало відомо після перших допитів підозрюваного.