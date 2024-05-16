Під час конфілкту водій витягнув балончик з перцевим газом та бризнув в обличчя чоловіку

Залізничний районний суд Львівської області виніс вирок водію Львівського комунального АТП-1 Сергію Храмченку, який під час конфлікту на зупинці громадського транспорту бризнув чоловікові в обличчя перцевим газом з балончика. Водія покарали штрафом у розмірі 850 грн.

За матеріалами справи, інцидент трапився 30 квітня цього року близько 11:00 на зупинці громадського транспорту на перехресті вул. Любінська-Виговського. Під час раптово виниклого словесного конфлікту з потерпілим водій взяв у руки перцевий газовий балон та розпилив його вміст в обличчя опоненту. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, постраждалий отримав хімічні опіки І ступеня обох очей, які відносяться до легкого ступеня тяжкості.

Обвинувачений водій подав до суду заяву про визнання винуватості.

Суддя Дмитро Боровков визнав Сергія Храмченка у вчиненні умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125 ККУ). Вироком суду винуватцю призначили покарання – штраф 850 грн. Цей вирок ще може бути оскаржений в апеляції.