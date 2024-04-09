Аварія сталася вранці на вул. Петлюри

У вівторок вранці, 9 квітня, на вул. Петлюри у Львові з маршрутки №51 випав 16-річний пасажир. Хлопця госпіталізували до лікарні з травмою голови та забійними ранами.

Як розповіли ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, ДТП сталася близько 8:10 на вул. Петлюри, де з маршрутки під час руху випав пасажир. За даними очевидців, водій маршрутки №51, яка курсує від ТЦ «Вікторія Гарденс» до Галицького перехрестя, рушив, не зачинивши двері, внаслідок чого з салону випав хлопець.

За даними Львівського обласного центру ектреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалого 16-річного львів’янина госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – черепно-мозкова травма, підозрою на переломи носа та руки. Його стан медики оцінили як середньої тяжкості.

Згодом у лікарні святого Миколая уточнили діагноз – у хлопця забійні рани рук та ніг, а також струс мозку.

Зазначимо, маршрут №51 обслуговує приватний перевізник «Успіх БМ».