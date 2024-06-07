Залізничний районний суд Львова визнав водія маршрутки №51 Михайла Вальківа винним у вчиненні ДТП. Водій їхав з відчиненими дверима і з салону випав 16-річний пасажир. Суд оштрафував водія на 850 грн, зобов’язавши також сплатити 605 грн судового збору.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судового реєстрі у червні 2024 року, випадок трапився вранці 9 квітня на вул. Петлюри у Львові. Михайло Вальків керував автобусом БАЗ-А079 («Еталон») та курсував за маршрутом №51. Водій їхав з відчиненими дверима, через що із салону на проїзну частину дороги випав пасажир. Зазначимо, маршрут №51 обслуговує приватний перевізник «Успіх БМ».

Про цей випадок інформувала поліція, зазначаючи, що водій маршрутки рушив з місця, не зачинивши двері. За даними медиків, постраждав 16-річний хлопець, його доставили до лікарні з травмою голови та забійними ранами.

Щодо Михайла Вальківа поліція склала протокол про адмінправопорушення через вчинення ДТП. У суді водій визнав свою провину. Справу розглянув суддя Юрій Бориславський, який визначив порушнику 850 грн штрафу та зобов’язав сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.