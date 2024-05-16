Ганна Фазикош очолила Закарпатський апеляційній суд у 2017-му році

Голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош опублікувала декларацію про доходи у 2023 році та вказала про суттєві зміни у майновому стані у 2024 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Ганна Фазикош задекларувала 2,8 млн грн зарплати в суді та 34 тис. грн в Ужгородському національному університеті. На банківських рахунках у керівниці суду 205 тис. грн, близько 2 тис. євро та 518 доларів. Готівкою Ганна Фазикош тримає 2,7 млн грн та 80 тисяч доларів.

У власності голови Закарпатського апеляційного суду залишається будинок з земельною ділянкою у селі Минай під Ужгородом загальною вартістю понад мільйон гривень, який вона вказала у декларації 2022 року. Натомість у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані Ганна Фазикош зазначила, що 18 квітня 2024 року стала власницею земельної ділянки площею 100 м2 і вартістю 698,5 тис. грн, яку їй подарувала, ймовірно, родичка Ольга Фазикош.

Також суддя вказала, що у 2024 році стала власницею цінних паперів, вартістю 166,3 тис. грн, інвестиційного фонду «Рочестер».

Нагадаємо, Ганна Фазикош очолила Закарпатський апеляційній суд у 2017-му році.