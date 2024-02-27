Ганна Фазикош очолює Закарпатський апеляційний суд з 2017 року

Голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош опублікувала декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Ганна Фазикош задекларувала 2,8 млн грн зарплати в суді та 33 тис. грн в Ужгородському національному університеті. Для порівняння – у довоєнний 2021 рік на посаді голови апеляційного суду вона заробила теж 2,8 млн грн. На банківських рахунках у Ганни Фазикош 71,6 тис. грн, близько 2 тис. євро та 518 доларів. Готівкою суддя тримає 2,2 млн грн та 75 тисяч доларів.

У власності голови Закарпатського апеляційного суду будинок з земельною ділянкою у селі Минай під Ужгородом загальною вартістю понад мільйон гривень, Skoda Kodiaq 2020 року випуску за мільйон гривень та право на користування квартирою в Ужгороді, за будівництво якої у 2022 році Ганна Фазикош сплатила 438,7 тис. грн.

Також суддя вказала у декларації, що допомагає доньці, яка у 2021 році проживала у Франції, в купівлі квартири, надавши їй у 2022 році для цього 570 тис. грн.

Ганна Фазикош до роботи в суді працювала адвокатом. У 2012 році призначена заступником голови Апеляційного суду Закарпатської області, а у 2017-му очолила його.