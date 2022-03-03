За оперативною інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 3 березня, російські війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках наступу, вдалися до нічних обстрілів житлових кварталів великих міст. Київ, Харків, Ізюм та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника. Українська армія блокує та контратакує ворожі сили.

Генштаб дає інформацію по всіх напрямках:

Волинський напрямок : противник продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону.

: противник продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону. На Поліському напрямку ворог намагається наступати біля населених пунктів Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів.

ворог намагається наступати біля населених пунктів Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів. На Сіверському напрямку росіяни, не досягнувши успіху в Чернігові, Ніжині та Сумах, Лебедині та Охтирці, уникають бойових зіткнень зі ЗСУ і намагаються дістатись до північних околиць Києва.

росіяни, не досягнувши успіху в Чернігові, Ніжині та Сумах, Лебедині та Охтирці, уникають бойових зіткнень зі ЗСУ і намагаються дістатись до північних околиць Києва. Частина ворожих сил перегруповується та намагається наступати у напрямку на Бровари та Київ . Ворожі підрозділи зосередились біля Баришівки, Нової Басані, Любеча.

. Ворожі підрозділи зосередились біля Баришівки, Нової Басані, Любеча. На Слобожанщині ворог проводить наступальну операцію біля Золочева, Харкова, Балаклії, намагається просуватися у напрямку Лозової. Має великі втрати техніки та особового складу.

ворог проводить наступальну операцію біля Золочева, Харкова, Балаклії, намагається просуватися у напрямку Лозової. Має великі втрати техніки та особового складу. На Донецькому напрямку росіяни продовжують наступальні дії біля Нового Айдару, Волновахи та Маріуполя. Головної мети – захоплення Маріуполя – досягти не вдалось.

росіяни продовжують наступальні дії біля Нового Айдару, Волновахи та Маріуполя. Головної мети – захоплення Маріуполя – досягти не вдалось. На Таврійському напрямку противник намагається наступати. Росіяни зосередили основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.

противник намагається наступати. Росіяни зосередили основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Продовжується наступ на околиці Запоріжжя.

В Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків.

корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків. На півдні біля с. Баловне був знищений малочисельний повітряний десант бригади спеціального призначення ЗС РФ. В акваторії Чорного моря чотири великі десантні кораблі у супроводі трьох ракетних катерів рухаються у напрямку Одеси.

ЗСУ просять українців не надавати оперативну інформацію про обстріли, адже вона може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу.

Хроніки вторгнення Росії. День восьмий – у прямій трансляції ZAXID.NET