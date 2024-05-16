Графіки почали діяти з опівночі 16 травня

З опівночі 16 травня для побутових споживачів Закарпатської та Івано-Франківської областей ввели графіки погодинних відключень електроенергії, схожі до тих, що діяли упродовж 2022-2023 років.

«Закарпаттяобленерго» сформувало 6 черг відключення електроенергії. Протягом доби 16 травня у абонентів 1 черги не буде світла 5 годин, в інших чергах – 4 години.

«Графіки погодинних включень/відключень електроенергії для Закарпаття сформовані відповідно до лімітів, які доводить усім областям Укренерго. Нагадуємо, це вимушена міра через масовані російські обстріли української енергетичної інфраструктури», – зазначили у компанії.

Для пошуку потрібної адреси серед усіх черг погодинних відключень закарпатці можуть скористатися формою на сайті «Закарпаттяобленерго».

Графіки погодинних відключень світла – загалом 6 черг – ввели і для мешканців Прикарпаття. Електроенергію не вимикатимуть тільки об’єктам критичної інфраструктури.

«Дізнатися свою чергу можна на сайті (головна сторінка – графіки погодинних вимкнень) або за посиланням. Для цього потрібно ввести номер особового рахунку або свою адресу. Отримати інформацію про номер черги можна також у Viber-боті: головне меню – відсутнє світло – черга вимкнень», – повідомили у «Прикарпаттяобленерго».

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла