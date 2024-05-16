У Львові та області можливі відключення у вечірній час

У четвер, 16 травня, на Львівщині не заплановані відключення електроенергії у денний час. Погодинні вимкнення за графіками можливі у вечірні години, відповідно до систуації в енергосистемі.

«Сьогодні з 9:00 до 16:00 у Львові та області не застосовуватимуть графіки погодинних відключень, зважаючи на інформацію від НЕК "Укренерго". Починаючи з 16:00 до 21:00 планується застосування погодинних графіків, оскільки ситуація в енергосистемі України залишається складною», – повідомили у «Львівобленерго» вранці 16 травня.

Енергетики нагадали, що НЕК «Укренерго» впроваджує відключення тільки у випадках, коли є потреба стабілізувати енергосистему, яка зазнала значної руйнації внаслідок обстрілів окупантів. Якщо у впровадженні відключень немає необхідності, то розпорядження про ведення погодинних графіків чи аварійних відключень скасовують.

Аби не допустити знеструмлень, мешканців закликають економно використовувати електроенергію, насамперед, не вмикати потужні електроприлади у вечірній час. Дізнатися свою групу відключень можна на сайті та в чат-ботах «Львівобленерго» у месенджерах.

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.