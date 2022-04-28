Російські загарбники в Маріуполі всю ніч завдавали ударів по військовому польовому шпиталю на території заводу «Азовсталь», внаслідок чого є загиблі і поранені, повідомив у четвер, 28 квітня, полк «Азов», бійці якого захищають місто.

«Цілу ніч на військовий польовий госпіталь, що знаходиться на території заводу “Азовсталь” у Маріуполі і де перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Потім, вже завдавши руйнувань, продовжували нещадно обстрілювати руїни з корабельної артилерії. Серед уже поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені та контужені», – зазначається у повідомленні полку «Азов» без уточнення кількості загиблих і постраждалих.

За інформацією захисників Маріуполя, внаслідок ворожої атаки обвалилася частина обладнаного під шпиталь приміщення – зокрема операційна, що унеможливлює надання допомоги пораненим навіть на тому рівні, що раніше.

«Женевська конвенція гарантує захист стаціонарних та пересувних медичних закладів, на них не повинні відбуватися напади! Захистом мають користуватися поранені та хворі, незалежно від того чи є вони цивільними чи військовими особами (комбатантами)», – наголосили в «Азові».

️Увага!!! Цілу ніч на військовий польовий шпиталь, що знаходиться на території заводу "Азовсталь" в Маріуполі і де перебувають поранені захисники, росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. pic.twitter.com/nMNCevxzCv — АЗОВ (@Polk_Azov) April 28, 2022

Захисники Маріуполя також закликали міжнародні організації, які займаються захистом прав людини відреагувати на те, що Росія продовжує намагатися знищити навіть тих захисників Маріуполя, які вже не можуть тримати в руках зброю.