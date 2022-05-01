Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок евакуації цивільних з «Азовсталі» в блокадному Маріуполі, перша група приблизно зі 100 людей вже прямує на підконтрольну уряду України територію.

«Почалася евакуація цивільних з “Азовсталі”. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Будемо завтра зустрічати їх у Запоріжжі. Дякуємо нашій команді! Наразі вони, разом із представниками ООН, працюють над евакуацією решти громадян із території заводу», – написав Зеленський у своєму Twitter у неділю.

У свою чергу голова української делегації на переговорах з Росією, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія наголосив, що сьогодні була проведена найважча операція з початку війни, серед евакуйованих з «Азовсталі» – жінки, діти, люди похилого віку.

«Сьогодні завдяки зусиллям Офісу президента України, за підтримки ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста разом з віце-прем'єр-міністром України - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук провели найважчу операцію з початку війни. Два тижні тому вона здавалася неможливою. Тиждень тому – малоймовірною», – написав він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, часткова евакуація мирних жителів із «Азовсталі» пройшла успішно.

«Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, нарешті в безпеці. Попереду ще багато роботи й багато людей. Однак Україна ще раз довела, що не залишає своїх громадян у біді. Навіть якщо це пекло», – зазначив Арахамія.

Інформацію про евакуацію цивільних з «Азовсталі» також підтвердив представник Міжнародного комітету Червоного Хреста в коментарі CNN.

Нагадаємо, що деякі цивільні ховалися на «Азовсталі» з 25 лютого. Територія заводу перебувала під постійними обстрілами, унаслідок чого люди не виходили на вулицю. Разом з цивільними на заводі також перебувають українські військові, які захищають місто.

Росія вже зруйнувала обстрілами військовий шпиталь на «Азовсталі». Ситуація у бункерах заводу, де перебувають кілька сотень цивільних разом з військовими, перетнула межу гуманітарної катастрофи.