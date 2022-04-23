Полк «Азов», який продовжує захищати блокадний Маріуполь від російських загарбників, опублікував нове відео з підвалів комбінату «Азовсталь». Воно з’явилось на каналах «Азова» в соцмережах у суботу, 23 квітня.

Як випливає зі слів людей, запис зроблено 21 квітня. У підвалі в основному жінки та діти – від немовлят до підлітків 14 років. Вони майже 2 місяці перебувають у цьому підземеллі, без можливості подихати свіжим повітрям чи елементарно нормально справити необхідні життєві потреби.

Дехто прийшов у підвал «Азовсталі» 25 лютого і перебуває там дотепер. Багато з тих, хто там перебуває, є працівниками «Азовсталі».

На відео діти дякують військовим за підтримку і їжу. Також на ньому зафіксовано, що бійці принесли їжу, в тому числі й солодощі. Діти розповіли, що дуже хочуть побачити сонце, обійняти рідних і повернутись додому.

Мешканці «азовського підземелля» просять про безпечний гуманітарний коридор, щоб отримати змогу виїхати на неокуповану українську територію. Жінки наголошують, що дуже хвилюються за своїх дітей.

Нагадаємо, активні бойові дії в Маріуполі тривають з 24 лютого, а з початку березня місто опинилося у повній блокаді. Росіяни зруйнували місто на 98%, там також знаходять братські могили з вбитими людьми. В одній з таких могил було знайдено понад тисячу загиблих від рук росіян. Загалом у місті вже загинули понад 22 тис. людей, однак точну їх кількість встановити неможливо через те, що у місті постійно тривають бої та обстріли.

Водночас росіяни також регулярно обстрілюють завод «Азовсталь», у підвалах якого перебувають кілька сотень мирних жителів – здебільшого, жінок і дітей.