Мер Маріуполя Вадим Бойченко втратив зв’язок із захисниками «Азовсталі»

У середу, 4 травня, мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що втратив зв’язок із захисниками «Азовсталі». Він зазначив, що наразі бої точаться на території «Азовсталі», де разом із військовими перебувають і мирні жителі.

«На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв’язок, нема зв’язку, щоб зрозуміти, що відбувається, в безпеці вони чи ні. Вчора ще мав зв’язок, сьогодні, на жаль, не можу нічого прокоментувати. Молимося за наших героїчних хлопців, дякуємо їм за той подвиг, який вони вже зробили для всієї нашої країни. Вони стримали ворога, дали нам більше часу підготуватися і вони справжні, мужні і дуже героїчні захисники Маріуполя», – розповів у ефірі національного марафону мер міста Вадим Бойченко, повідомило «Радіо Свобода».

Під час включення він зазначив, що наразі бої точаться на території «Азовсталі», де разом із військовими перебувають і мирні жителі.

«Наші хоробрі хлопці боронять цю фортецю, але дуже важко, тому що працюють по цій фортеці з важкої артилерії, працюють танками, працює артилерія, авіація, кораблі підійшли і також гасять по цій фортеці. Але також треба розуміти, що там сьогодні перебуває місцеве населення, мирні мешканці, їх там сотні. Вони ще два місяці тому прийшли до цієї фортеці, сховали там свої життя і чекають на порятунок. Там також є діти, які чекають на цей порятунок, там понад 30 дітей, які чекають, що розпочнеться нова переговорна процедура і нова евакуаційна місія», – зазначив Бойченко.

За його словами, на сьогодні триває операція з вивезення цивільних із міста. Напередодні до Запоріжжя прибули 156 цивільних маріупольців.

Нагадаємо, напередодні полк «Азов», який з іншими українськими військовими захищає «Азовсталь», повідомив про штурм заводу російськими військами, і знову закликав до евакуації цивільних.