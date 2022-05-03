Людям вдалось покинути Маріуполь 1 травня

У Запоріжжя приїхала перша група цивільних українців, яким 1 травня вдалося покинути заблокований завод «Азовсталь» у Маріуполі гуманітарним коридором.

Перед приїздом евакуйованих очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук розповіла, що загалом із Маріуполя прямують 156 людей, проте не уточнила, чи йдеться лише про людей з «Азовсталі».

За словами міністерки, Україна вже третю добу утримує відкритими гуманітарний коридор, завдяки якому люди можуть виїхати з Маріуполя та інших населених пунктів біля нього.

За її словами, на території «Азовсталі» залишаються декілька сотень людей, зокрема поранені військові, прикордонники, військові «Азову» та інших підрозділів ЗСУ, а також цивільні.

«Там є люди, які не встигли вибратися з-під завалів, тому що завали були такими, що за два дні вони просто не змогли їх підняти фізично. Нам треба продовжувати гуманітарну операцію з «Азовсталі» зокрема», – сказала міністерка, яку цитує «Громадське».

Перші евакуйовані з «Азовсталі» вже у Запоріжжі. До них підходить поліція та волонтери, перевіряють документи pic.twitter.com/aq6YZq2P2L — hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2022

«Це був складний шлях, росіяни затримували автобуси перевірками, але зараз ми завершили операцію з порятунку людей», – написав у своєму Telegram-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак

Він також наголосив, що влада продовжує займатися питанням евакуації з Маріуполя та Азовсталі.

«Україна робить усе для того, щоб забрати наших людей і військових», – додав Єрмак.