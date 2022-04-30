Танк багато разів стріляє по будинку, в підвалі якого ховаються майже два десятки мирних мешканців міста

Бійці полку «Азов» оприлюднили відео знищення російськими окупантами житлового багатоповерхового будинку у Маріуполі. Обстріл будинку відбувався з близької відстані попри відсутність опору. Про це повідомляється у Telegram-каналі полку «Азов».

«На цьому відео – наочна демонстрація чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу «Азовсталь», бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста», – йдеться у повідомленні.

На відео показано як російський танк багато разів стріляє по будинку, в підвалі якого ховаються майже два десятки мирних мешканців міста. Військових в цьому будинку не було. Врешті-решт будинок був повністю зруйнований. Мешканців, які вижили, окупанти вигнали на вулицю. Подальша доля цих людей невідома.

️На цьому відео - наочна демонстрація чому цивільні мешканці Маріуполя, в тому числі ті, які переховуються на території заводу "Азовсталь", бояться виходити з підвалів і не вірять окупантам щодо можливості безпечної евакуації з міста. pic.twitter.com/qWerd2fcqm — АЗОВ (@Polk_Azov) April 30, 2022

Зазначимо, що світ готовий допомогти врятувати людей в Маріуполі, але російська сторона відкидає всі пропозиції. Уранці 29 квітня Офіс Президента України повідомив, що влада готується впродовж доби провести рятувальну операцію з евакуації цивільних і військових з «Азовсталі». Але радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що Росія ігнорує спеціальні перемовини щодо евакуації українців з Маріуполя й відмовляється обмінювати заблокованих на затриманого кума Путіна Віктора Медведчука.