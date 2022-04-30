Нацгвардійця на ім’я Дан (другий зліва) взяли у полон 19-20 квітня

Військові російської окупаційної армії надіслати матері бійця Національної гвардії України фотографію мертвого сина, якого раніше використовували у пропагандистських роликах про гуманне ставлення до військовослужбовців. Про це у суботу, 30 жовтня, повідомили «Українська правда» та «Громадське».

Як повідомляється, росіяни затримали чоловіка, на ім'я Дан, який захищав Маріуполь, в полон приблизно 19-20 квітня. Нацгвардійця показали у пропагандистському ролику «ДНР» про «гарантії збереження життя» військовополоненим.

На пропагандистському ролику заявляють про «гарантії збереження життя та виконання міжнародних законів про поводження з військовополоненими». У ролику «ДНР» заявляють, що військовополонені «скористалися пропозицією» окупантів скласти зброю та нібито добровільно вийшли з території «Азовсталі».

За словами українських військових, після цього вони шукали способи, як витягти бійця з полону. Але його матері зателефонували з «ДНР» та сказали, що її син загинув і щоб вона його забрала, а вранці 30 квітня їй надіслали фото з тілом чоловіка.