На дорозі між Гусарівкою та Шевелівкою росіяни розстріляли автомобіль, у якому їхала сім'я з 3-річним сином

На Харківщині росіяни закатували медика АТО. Тіло 27-річного чоловіка зі слідами катувань виявили у с. Гусарівка на Харківщині. Як повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, на тілі, яке виявили, є багато саден. Чоловік отримав черепно-мозкову травму, у нього прострелені коліна та стопа, а також – куля в грудях, яка й стала причиною смерті. Відомо, що раніше він, як медичний працівник, брав участь у антитерористичній операції на сході країни.

Також на дорозі між Гусарівкою та Шевелівкою виявили автомобіль, який окупанти розстріляли. В автомобілі знайшли тіла родини: батька, матері та їхнього трирічного сина.

«Ми маємо ще десятки заяв та свідчень мародерства та відкритих грабунків, що спричинили окупанти. Гребуть усе: від кухонних приладів до автомобілів. І це лише один населений пункт. Я вірю в наші Збройні сили і закликаю кожного допомагати та підтримувати їх будь-яким доступним способом», – написав у себе на сторінці у Facebook Сергій Болвінов.

Фото Сергія Болвінова

Також він нагадав про ще один випадок, про який розповідав ZAXID.NET, коли у с. Гусарівка Ізюмського району росіяни закатували чоловіка та жінку, а їхні тіла спалили.

Болвінов зазначив, що після звільнення українськими військовими населених пунктів, які тимчасово перебували під окупацією військ РФ, стає відомо про нові жахливі воєнні злочини Росії проти мирного населення.