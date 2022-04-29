Двоє мешканців Київської області під час окупації російською армією Залісся у березні здійснювали розвідку та патрулювання для ворожої армії, а також розстріляли двох мирних мешканців Великої Димерки, внаслідок чого вони померли.

Як повідомив у п’ятницю, 29 квітня, Офіс генерального прокурора, у період тимчасової окупації села Залісся Броварського району Київської області підозрювані співпрацювали з російськими військовими. Отримавши від окупантів військове екіпірування, амуніцію і зброю з боєкомплектом, вони здійснювали розвідку та патрулювання на території Броварського району. Зокрема, озброєні зрадники перевіряли документи у місцевих мешканців.

«11 березня на виконання злочинних наказів військовослужбовців ЗС РФ, з метою залякування населення вони відкрили вогонь з автоматичної зброї по двох мирних мешканцях смт Велика Димерка. Від отриманих численних поранень потерпілі померли на місці», – сказано в повідомленні.

Колаборантам вже повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, умисному вбивстві й незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами. Справу проти них розслідує Броварське управління поліції.