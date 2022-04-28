Російська техніка їздила Бучею повз тіла вбитих росіянами місцевих жителів

Американський телеканал CNN опублікував у четвер, 28 квітня, нове відео, зняте з дрона над Бучею Київської області, де російська техніка їздить вулицями повз тіла вбитих мешканців міст. Про це пише «Українська правда».

Американські журналісти отримали відео, яке зняв дрон над Бучею впродовж 12 і 13 березня. Працівники телеканалу перевірили і підтвердили, що зйомки цим дроном велися над Бучею в ці дні.

На відео видно, як просто неба на вулицях лежать люди в тому одязі, які подібні до тих тіл, які виявили українські військові та журналісти після звільнення міста від російських загарбників на початку квітня. Російська військова бронетехніка й військові просто ходили повз ці тіла в ці два дні.

Це підтверджує, що вбивства цих мирних мешканців у Бучі сталися в той час, коли місто перебувало під російською окупацією, спростовуючи твердження російської влади про провокацію та інсценування.

1 квітня Бучу звільнили від російських загарбників. 2 квітня мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах було поховано майже 300 містян, по вулицях лежали десятки трупів, деякі – зі зв’язаними руками.

Російське військово-політичне керівництво після перших кадрів жахіття в Бучі заперечило причетність своїх військових до воєнних злочинів, і сказало, що це все «провокації українських нацистів» за сприяння американців. Водночас бригада, яка скоїла ці звірства, отримала від президента Росії Владіміра Путіна почесне звання.

Станом на 23 квітня у Бучі виявили тіла 412 мирних жителів. Росіяни вбивали жителів міста за наперед складеними списками.