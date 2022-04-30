Голова поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що росіяни скинули тіла закатованих у яму

У Бучанському районі Київської області 29 квітня виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких катували та жорстоко вбили російські загарбники, повідомило Головне управління Національної поліції в Київській області.

«Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. Наостанок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян», – розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Як зазначили правоохоронці, місце поховання було розташоване в лісі поряд із селом Мироцьке. Поліцейські з’ясували, що жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, щоб закрити очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла, розповіли у поліції.

Росіяни намагались приховати сліди знущань, тому скинули тіла вбитих цивільних у яму і засипали землею. Поліція Київщини вже оглянула тіла загиблих, їх відправили на судово-медичну експертизу.

Загалом на території Київщини правоохоронці вже оглянули 1202 тіла цивільних громадян, яких вбили російські окупанти. Лише в Бучі знайшли 412 тіл.