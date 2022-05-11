Збройні сили України виграли першу фазу війни з Росією, однак попереду ще нелегкий етап боротьби. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу у медіацентрі «Україна».

За словами Маляр, ключовою задачею Росії у цій війні було – за декілька днів захопити Київ і взяти під повний контроль всю державу. Це була перша фаза війни і ворогові не вдалося її виконати. Під час цієї фази ворог використовував 24 батальйонно-тактичні групи, своїх спецпризначенців і зазнав великих втрат.

«Величезна кількість ворожих військ була сконцентрована навколо Києва і області. ЗСУ завдали абсолютний удар ворогу і перша фаза була виграна Україною. Після цього, ворог почав використовувати іншу тактику і стратегію у війні з Україною. Попереду нас очікує складний і тривалий етап боротьби до повного очищення нашої країни і встановлення суверенітету у державних кордонах. Бо у Росії ще багато ресурсів, які вона може використати вже найближчим часом», – сказала Ганна Маляр.

Вона наголосила, що Україна отримає велику допомогу від іноземних партнерів, в тому числі у рамках ленд-лізу. Однак поки ця допомога надійде, Україну чекає важкий період, який триматиме декілька тижнів або й місяців.

Маляр також заявила, що наразі залишається неможливою деблокада Маріуполя військовим шляхом.

«Якщо би була хоч одна можливість провести деблокаду міста військовим шляхом, то керівництво країни її б використало. ЗСУ роблять все, що від них залежить, щоб цю ситуацію виправити...Ми маємо розуміти, що ця тема дуже чутлива і кожне слово може бути використано ворогом і зашкодити нашим захисникам», – сказала вона.