Директорка національної розвідки Авріл Хейнс на слуханнях у Конгресі заявила, що Путін готується до тривалої війни в Україні

Розвідувальна спільнота США вважає, що війна Росії в Україні, ймовірно, стане «непередбачуваною та ескалаційною» найближчими місяцями. Про це заявила директорка національної розвідки Авріл Хейнс під час слухань в Конгресі, повідомляє CNN.

Виступаючи у вівторок перед сенатським комітетом збройних сил, Хейнс окреслила похмуру і невизначену картину наступного етапу путінського вторгнення, яке, за її словами, не має ознак закінчення.

Вона сказала, що його наступний крок буде важко передбачити частково тому, що «Путін стикається з невідповідністю між його амбіціями та поточним потенціалом російських військових».

Хейнс сказала, що ситуація на місцях може «підвищити ймовірність того, що президент Путін вживе рішучіших заходів», включаючи «введення воєнного стану, переорієнтацію промислового виробництва чи потенційно ескалацію воєнних дій».

Хейнс також заявила, що цілі Путіна сягають далеко за межі Донбасу. «Навіть якщо вони досягнуть успіху, ми не впевнені, що бойові дії на Донбасі фактично покладуть край війні», – сказала вона і додала, що Путін «готується до тривалого конфлікту в Україні, під час якого він все ще має намір досягти цілей за межами Донбасу».

За її словами, у найближчій перспективі Путін хоче захопити Донецьку та Луганську області, взяти під контроль Херсон і водопостачання до Криму, а також потенційно розширити сухопутний шлях у невизнане Придністров'я. Але розвідувальна спільнота вважає, що для досягнення Придністров'я Путіну потрібно буде провести повну мобілізацію всередині Росії, чого він досі не зробив.

«Оскільки і Росія, і Україна вважають, що вони можуть продовжувати домагатися прогресу у військовому відношенні, ми не бачимо життєздатного шляху переговорів, принаймні у короткостроковій перспективі», – наголосила очільниця американської розвідки..