Цивільних з «Азовсталі» вивозили евакуаційними автобусами

Із заводу «Азовсталь» у блокадному і знищеному росіянами Маріуполі вивезли всіх жінок, дітей і людей похилого віку, які там ховалися від ворожих обстрілів, повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

«Наказ президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено», – написала вона у Facebook увечері в суботу, 7 травня.

Водночас, за інформацію полку «Азов», бійці якого героїчно боронять Маріуполь і не дають росіянам прорватися на «Азовсталь», під час евакуації цивільних загарбники вбили трьох українських військових, ще шестеро отримали поранення.

«Вчора [6 травня] під час евакуації цивільних з території заводу поклали життя троє військовослужбовців та шестеро отримали важкі поранення. Один загинув від ПТУРа, попадання в евакуаційну машину. Двоє загинули від бомб, які скидали БПЛА», – повідомив 7 травня полк «Азов» «Українській правді».

Нагадаємо, що кілька сотень цивільних маріупольців ховалися в бункерах «Азовсталі» від російських обстрілів. Деякі люди перебували там з 25 лютого. Весь цей час вони не виходили на вулицю, у них були проблеми з харчуванням.

Про перший етап евакуації цивільних з «Азовсталі» стало відомо 1 травня. Загалом евакуація складалася з чотирьох етапів і проходила за сприяння ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Евакуйованих людей доставляють у Запоріжжя.

Щодо деблокади з «Азовсталі» українських воїнів, то, за словами президента Володимира Зеленського, до відповідних перемовин залучено впливових міжнародних посередників.