ЗСУ ліквідували окупанта Дмітрія Чеботаря

Збройні сили України ліквідували російського 23-річного лейтенанта Дмітрія Чеботаря. У 2025 році Владімір Путін присвоїв Чеботарю звання героя Росії за участь в окупації села та міста на Донеччині. Про ліквідацію окупанта стало відомо з повідомлень російських ЗМІ.

З російських пропагандистських ЗМІ відомо, що Дмітрій Чеботарь народився 10 липня 2001 року. З осені 2022 року він добровільно долучився до Збройних сил Росії та воював проти України на Донеччині. Чеботарь починав військову службу з посади танкіста, однак згодом за власним бажанням перевівся у штурмовики.

Перебуваючи на посаді командира взводу, у 2024 році бойовик брав безпосередню участь у окупації села Бердичі та міста Селидове Покровського району Донецької області. За це російський диктатор Владімір Путін присвоїв Чеботарю звання героя Росії, а міністр оборони РФ Андрєй Бєлоусов 22 лютого 2025 року особисто вручив окупанту орден.

Окупанта ліквідували у червні цього року, ймовірно, на Донеччині. Російські ЗМІ пишуть, що він «загинув смертю хоробрих при виконанні бойового завдання». Поховали окупанта у рідному селі Тегульдет Томської області у понеділок, 23 червня. На момент ліквідації Чеботарь обіймав посаду командира 4-ї роти 2-го батальйону 433-го мотострілецького полку 27-ї гвардійської мотострілецької дивізії.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували підполковника Національної гвардії Росії у запасі Олега Сьомова з позивним «БТР». Він проживав у Криму та добровільно долучився до війни проти України, обіймав посаду заступника командира загону БАРС-11.