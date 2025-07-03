Момент потужної детонації у Харцизьку

Увечері 2 липня на території тимчасово окупованого Харцизька на Донеччині пролунали потужні вибухи. Детонація та масштабна пожежа відбулася на великому складі боєкомплекту росіян, повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

У соцмережах близько 23:00 поширили відео, на яких видно потужний вибух та загоряння. Згодом очевидці оприлюднили відео, на яких чутно вторинну детонацію.

За словами Андрія Коваленка, вибух прогримів на території великого складу боєкомплекту російських окупантів у місті Харцизьк на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Зазначимо, Харцизьк розташований за 5 км на схід від Макіївки та за 15 км від тимчасово окупованого Донецька.

На момент публікації у Генштабі ЗСУ не коментували вибухи у Харцизьку.

Нагадаємо, 28 червня Генштаб підтвердив ураження складів боєприпасів у Брянській області Росії. Йдеться про місце зберігання БК 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ).