Від поранень на Луганщині помер російський пропагандист

У лікарні помер так званий воєнний кореспондент російського телеканалу «Звезда» Нікіта Гольдін, який наприкінці березня отримав поранення на Луганщині. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як пишуть російські ЗМІ, 24 березня Нікіта Гольдін разом з ще трьома пропагандистами потрапив під обстріл у селі Михайлівка на Луганщині. Від тоді він перебував у лікарні у важкому стані. У вівторок, 22 квітня, Гольдін помер внаслідок зупинки серця.

З російських джерел відомо, що загиблому пропагандисту було 25 років. Він народився у місті Псков, здобув вищу освіту на факультеті журналістики у Московському військовому університеті, мав звання лейтенанта.

Після навчання працював у Департаменті інформації та масових комунікацій міноборони Росії, а потім у російських газетах. З 2024 року працював так званим воєнним кореспондентом на телеканалі «Звезда», любив працювати у зоні бойових дій і регулярно робив звідти пропагандистські відеосюжети.

Зазначимо, що телеканал «Звезда» один з найбільш антизахідних новинних каналів Росії, лояльний до політики російського уряду. Він має сумнівну репутацію через публікацію упереджених матеріалів, його також неодноразово звинувачували у розповсюдженні частково або повністю вигаданих новин.

Відомо, що у Гольдіна були дружина та маленький син.

Нагадаємо, 24 березня внаслідок обстрілу на Луганщині загинули журналіст «Известий», а також два співробітники знімальної групи телеканалу «Звезда».

26 березня у Бєлгородській області на міні підірвалась знімальна група пропагандистського телеканалу «Первый канал». Так звана військова кореспондентка Анна Прокоф’єва загинула на місці події, а оператор отримав травми.