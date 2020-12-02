Уряд скасував карантин вихідного дня і залишив «помаранчеву» зону
Правила «помаранчевої» карантинної зони діятимуть в Україні в будні й на вихідні
Кабінет міністрів на засіданні в середу, 2 грудня, скасував в Україні карантин вихідного дня. Відтак поки що в Україні і в будні, і на вихідні діятимуть правила «помаранчевої» карантинної зони.
«Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня – 30 листопада – за попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків менше, аніж це було прогнозовано», – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, посилені заходи у вихідні дні дали можливість стабілізувати ситуацію в лікарнях, спостерігається вирівнювання ситуації з лікарняними ліжками.
Водночас прем’єр-міністр додав, що тепер по всій країні діятимуть правила «помаранчевої» карантинної зони.
«На вихідні і в будні будуть діяти обмеження “помаранчевої” зони на території всієї країни», – наголосив прем’єр-міністр.
Шмигаль також повідомив, що зараз уряд напрацьовує заходи ймовірного посилення карантинних обмежень. За його словами, опитавши місцеву владу, уряд отримав інформацію про те, що більшість виступає за скасування чи обмеження святкових ярмарків. Крім того, 90% опитаних урядом міських голів підтримали заборону на проведення концертів.
Також Шмигаль нагадав, що уряд повідомить про посилення карантину за 7-10 днів або раніше.
Що передбачає «помаранчева» зона карантину
«Помаранчева» зона карантину передбачає такі обмеження:
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволене за участі щонайбільше 220 осіб за умови, що 1 особа припадає на 10 кв. м площі будівлі;
- відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами щонайбільше 20 осіб;
- обмежено планові госпіталізації (виняток становлять допомога вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим, а також випадки, коли є ризик для життя пацієнта;
- заборонено роботу хостелів, турбаз, ресторанів, нічних клубів вночі (з 22:00 до 07:00), спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення), дитячих таборів;
- заборонені масові зібрання понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м);
- Перевезення пасажирів міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.