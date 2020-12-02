Кабінет міністрів на засіданні в середу, 2 грудня, скасував в Україні карантин вихідного дня. Відтак поки що в Україні і в будні, і на вихідні діятимуть правила «помаранчевої» карантинної зони.

«Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня – 30 листопада – за попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків менше, аніж це було прогнозовано», – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, посилені заходи у вихідні дні дали можливість стабілізувати ситуацію в лікарнях, спостерігається вирівнювання ситуації з лікарняними ліжками.

Водночас прем’єр-міністр додав, що тепер по всій країні діятимуть правила «помаранчевої» карантинної зони.

«На вихідні і в будні будуть діяти обмеження “помаранчевої” зони на території всієї країни», – наголосив прем’єр-міністр.

Шмигаль також повідомив, що зараз уряд напрацьовує заходи ймовірного посилення карантинних обмежень. За його словами, опитавши місцеву владу, уряд отримав інформацію про те, що більшість виступає за скасування чи обмеження святкових ярмарків. Крім того, 90% опитаних урядом міських голів підтримали заборону на проведення концертів.

Також Шмигаль нагадав, що уряд повідомить про посилення карантину за 7-10 днів або раніше.

Що передбачає «помаранчева» зона карантину

«Помаранчева» зона карантину передбачає такі обмеження: