Максим Степанов заявив, що МОЗ не пропонуватиме продовження карантину вихідного дня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що так званий «карантин вихідного дня» не досяг очікуваного ефекту, тому МОЗ не рекомендуватиме продовжувати його. Про це Степанов сказав в ефірі телеканалу «Україна 24», інформує УНН.

«Остаточні результати ми побачимо наступного тижня, як спрацювали всі без винятку «карантини вихідного дня» впродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам'ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувалися «карантину вихідного дня». Але все-таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання... І він спрацював, але недостатньо ефективно, як ми розраховували. Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували», – сказав він.

На запитання про можливість продовження «карантину вихідного дня», міністр відповів, що його відомство навряд чи буде робити таку пропозицію. Водночас він зазначив, що запровадження жорсткого карантину буде залежати від певних чинників.

«Тепер стосовно наступних показників, у зв'язку з чим ми будемо пропонувати уряду ввести жорсткий карантин. Це все підпорядковано одному показнику – навантаженню на нашу медичну систему. Це здатність системи надати допомогу всім без винятку. Зараз у нас по країні неоднорідна ситуація. Є регіони, де більше навантаження, є де менше. Але все одно є певне зростання по всій території країни. Додаються ліжка, кисень, ця робота триває», – додав міністр.

За словами міністра, впровадження будь-якого жорсткого карантину на всій території буде виходити з навантаження на систему охорони здоров’я.

«Від 25 до 35 тис. хворих на добу може дати зростання кількості госпіталізованих, і ми будемо мати підстави запропонувати введення жорсткого карантину. Якщо дивитися на прогнози, у нас така кількість мала бути 1 грудня, але її не було. Ми бачимо, що таке зростання може бути впродовж грудня», – сказав Степанов.

До слова, сьогодні Офіс президента анонсував нараду, щоб визначитися, чи потрібен повний локдаун і коли. Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що можливість запровадження локдауну в Україні зберігається, але точну дату ще не визначено.