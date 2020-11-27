Максим Степанов каже, що наразі уряд розраховує на той карантин, який є

Міністерство охорони здоров'я України під час введення карантинних обмежень спирається на можливості медичної системи надавати медичну допомогу, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Перед введенням обмежень ми спираємося на один показник – здатність медичної системи надавати допомогу. Якщо подивитися, то за станом на п'ятницю при загальній кількості 55,886 тис. виділених під Covid-19 ліжок зайнято 27,887 тис. (49,9%). Ситуація напружена , але повністю контрольована. Це єдиний показник, який впливає на введення локдауну», – сказав Степанов на брифінгу в п’ятницю, 27 листопада.

Він додав, що після введення карантину вихідного дня уряд розраховував, що динаміка захворювання на коронавірус в Україні знизиться.

«Наступного тижня, думаю, ми зможемо чітко сказати, чи досягли ми цього ефекту», – повідомив міністр.

Коментуючи можливість локдауну на новорічно-різдвяні свята, Степанов підтвердив, що Міністерство охорони здоров’я розглядає різні можливості і робить прогнози, однак наразі міністерство розраховує на той карантин, який вже є.

«Ми чітко усвідомлюємо, які побоювання у нас є. Це наші новорічні свята. Вони передбачають велику кількість контактів між людьми на ярмарках, на новорічних ялинках. Це контакти між людьми, які у звичайному житті між собою не перетинаються. Ми розглядаємо різні варіанти, робимо різні прогнози, опираємося на різні цифри. Ми розробляємо різні варіанти, у який спосіб ми можемо вводити карантин. Зараз ми розраховуємо на ті карантинні обмеження, які діють у нашій країні», – наголосив він.

Додамо, що Міністерство охорони здоров’я вже кілька разів змінювало умови, за яких в Україні введуть локдаун. Ще в жовтні планувалося, що у разі перевищення показника 15 тисяч нових хворих за добу, в країні запровадять знову жорсткий карантин. Проте в кінці листопада в МОЗ повідомили, що наполягатимуть на запровадженні жорсткого карантину, якщо кількість нових випадків Covid-19 перевищить 30 тис. за добу.

Тим часом, попри карантин вихідного дня, в Україні фіксують нові рекорди за кількістю нових хворих на коронавірус. Так, за 25 листопада в Україні виявили понад 15,3 тис. нових хворих, а за 26 листопада – понад 16,2 тис. Це найвищі показники, починаючи з 3 березня, коли в Україні виявили першого хворого на коронавірус.