Загальна кількість тих, хто захворів на Covid-19 від початку пандемії, в Україні перевищила 677 тисяч людей

За попередню добу, 25 листопада, в Україні коронавірус діагностували у 15 331 людини, що є найбільшим добовим показником з початку пандемії. Таким чином, загальна кількість тих, хто захворів на Covid-19 від початку пандемії, офіційно перевищила 677 тисяч людей.

Найбільше хворих надалі у Києві (понад 64 тисячі), Харківській (майже 53,5 тисяч), Львівській (більше 43,5 тисяч) та Одеській (понад 40,5 тисяч) областях. Також стрімко зростає захворюваність у Дніпропетровській області, де в останні дні фіксують більше 1 тисячі нових заражень за день.

Станом на ранок 26 листопада померли від коронавірусу 11 717 людей, найбільше – у Києві (1 227) та Львівській області (1 195). Водночас вилікувалися вже більше 317 тисяч, лідерами за цим показником є Львівська (більше 28 тисяч людей) та Харківська області (майже 27 тисяч людей).

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Нагадаємо, що з 14 листопада Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня, під час якого заборонено роботу закладів харчування, культури й розваг, непродовольчих магазинів і закладів, які надають послуги (зокрема, перукарень, салонів краси тощо).

Ще в жовтні планувалося, що у разі перевищення показника 15 тисяч нових хворих за добу, в країні запровадять знову жорсткий карантин. Проте в кінці листопада в МОЗ повідомили, що наполягатимуть на запровадженні жорсткого карантину, якщо кількість нових випадків Covid-19 перевищить 30 тис. за добу.

Крім того, Кабінет міністрів України розглядає можливість запровадити в Україні локдаун на новорічно-різдвяні свята.