Кабінет міністрів України розглядає можливість запровадити в Україні локдаун на новорічно-різдвяні свята, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, 25 листопада.

«Наголошую, ми готуємось до всіх можливих заходів, зокрема і до можливого введення карантину на зимові свята», – сказав голова уряду.

За його словами, наразі про введення жорсткого карантину не йдеться, але в уряді розуміють, що новорічно-різдвяні свята посилять контакти між людьми, що може призвести до зростання захворюваності й посилення навантаження на медичну систему.

«Ми розуміємо, що кінець грудня – початок січня – період новорічних свят. Зустрічі, ярмарки, посилення контактів між людьми, все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якого медична система може не витримати», – пояснив Шмигаль.

За його словами, уряд відкрито говорить про те, що розробляє плани реагування на такі ситуації, веде діалог з бізнесом і з владою в регіонах, аби спільно напрацювати оптимальну модель протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, з 14 листопада в Україні щосуботи і щонеділі діє так званий карантин вихідного дня, під час якого заборонено роботу закладів харчування, культури й розваг, непродовольчих магазинів і закладів, які надають послуги (зокрема, перукарень, салонів краси тощо).

Повний локдаун в Україні запровадять у разі, якщо кількість нових хворих на коронавірус становитиме 30 тис. на добу.

За словами прем’єр-міністра, карантин вихідного дня вже призвів до зменшення пересування населення, що, на його думку, сприяє у розриві ланцюга поширення коронавірусу.