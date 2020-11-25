Про посилення карантину попереджатимуть не пізніше, ніж за 7 днів

Із середи, 25 листопада, Кабінет міністрів України зобов'язаний попереджати не пізніше, ніж за 7 днів про введення карантину. Чинності набрала відповідна постанова, яку раніше ухвалив парламент.

Документ вчора оприлюднили у виданні «Голос України», і він набрав чинності на наступний день після опублікування. Цей документ парламент ухвалив 17 листопада.

До переліку карантинних заходів, про як тепер Кабмін має попереджати завчасно, потрапили, зокрема:

заборона регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

заборона відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

заборона прийому у сфері культури;

заборона прийому відвідувачів у ресторанах, кінотеатрах, ТРЦ, магазинах тощо;

заборона покидати місця свого проживання для запобігання поширенню Covid-19.

Верховна Рада постановила Кабміну у випадку необхідності запровадження на всій території України чи в окремому регіоні певних карантинних заборон:

запроваджувати на відповідній території більше одного із зазначених заходів виключно за умови оприлюднення відповідного рішення про це не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії;

не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії посилення карантину проінформувати про заходи, що будуть вжиті для підтримки вразливих груп населення, працівників та суб’єктів господарювання, зокрема щодо організації перевезень працівників до місця роботи та у зворотному напрямку;

не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії цих заходів внести до Верховної Ради проект закону щодо надання державної підтримки та пільг населенню та суб’єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, наразі в Україні діє «карантин вихідного дня», який уряд запровадив 11 листопада. Він діє у суботу з 00:00 до 00:00 понеділка. У ці дні можуть працювати лише продуктові магазини, автозаправки, аптеки, фінансові установи та транспорт.

17 листопада, Верховна Рада не змогла підтримати постанову про скасування посилення карантинних заходів у вихідні дні. За скасування проголосували лише 149 народних депутатів із необхідних 226.