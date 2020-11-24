Президент Володимир Зеленський анонсував нові заходи підтримки українців через пандемію Covid-19

Українцям спишуть податкові борги, якщо вони не перевищують 3000 грн, а бізнес отримає податкові канікули і додаткові компенсації від держави. Такі заходи підтримки українців через пандемію коронавірусу анонсував президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада.

«Погашення податкового боргу. Майже 4 млн громадян, що мають податковий борг до 3,06 тис. грн, цей борг буде анульовано», – заявив президент у своєму відеоблозі.

Також, за його словами, для бізнесу будуть передбачені податкові канікули. У разі посилення карантину 200 тис. фізичних осіб - підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з єдиним соціальним внеском (ЄСВ).

Як запевнив президент, до Верховної Ради найближчим часом буде подано законопроекти щодо заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями. Зокрема, ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8000 грн.

«Для цього потрібно буде зробити три кроки: 1. зайти в додаток “Дія”; 2. ввести дані; 3. номер банківської картки. Далі перевірка даних і максимум через кілька днів 8 тисяч гривень приходять вам на картку», – пояснив Зеленський.

Згідно з розрахунками, понад мільйон громадян України зможуть отримати допомогу за цією програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн.

Також, за його словами, суб’єкти господарювання одержать одноразову матеріальну допомогу для збереження робочих місць.

«Це буде сума, пропорційна часу так званого простою, у розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника», – зазначив президент.

Зеленський повідомив, що підприємства, робота яких припиняється через карантинні обмеження, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. За його словами, це – майже 1,5 млрд грн для близько 120 тис юридичних осіб.

«Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію на сплату ЄСВ за своїх найманих працівників», – сказав він.

Голова держави також зазначив, що відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні.

«Це матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років. Це компенсації з часткового безробіття», – зазначив він.

«Ми дуже сподіваємось на підтримку Верховною Радою всіх вищезазначених важливих кроків», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, з 14 листопада в Україні щосуботи і щонеділі діє так званий карантин вихідного дня, під час якого заборонено роботу закладів харчування, культури й розваг, непродовольчих магазинів і закладів, які надають послуги (зокрема, перукарень, салонів краси тощо).

Повний локдаун в Україні запровадять у разі, якщо кількість нових хворих на коронавірус становитиме 30 тис. на добу.