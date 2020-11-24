Нардепи звернулися в КСУ з проханням перевірити карантин вихідного дня на конституційність

У понеділок, 23 листопада, в Конституційний суд надійшло конституційне подання 48 народних депутатів щодо відповідності Конституції України постанови про карантин вихідного дня. Про це повідомила прес-служба КСУ.

«До Конституційного Суду України 23 листопада надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпункту 17 пункту 10, пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22 липня 2020 року № 641 зі змінами», – йдеться в повідомленні.

В КС зазначили, що автори клопотання вважають, що окремі положення вказаної постанови не відповідають низці норм Основного Закону України, а також зазначають, що порушені у конституційному поданні питання мають особливе суспільне та економічне значення, оскільки стосуються, в тому числі й життя і здоров'я громадян.

У поданні стоять підписи народних депутатів «Слуги народу», зокрема, Олександра Дубінського, Ігоря Фріса, Андрія Бобляха, Вячеслава Рубльова та інших.

Водночас заступниця голови парламентського комітету з питань правової політики, народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Совгиря на сторінці у Facebook уточнила, що предметом оскарження в цьому поданні є не запровадження карантинних обмежень в цілому, а лише «карантину вихідного дня».

Також депутати оскаржують постанову уряду про заборону проведення медзакладами частини планових заходів з госпіталізації. Зазначимо, це передбачає урядовий план боротьби з ковідом. У конституційному поданні стверджують, що запровадження обмежень на вихідні порушує рівність конституційних прав і свобод громадян, внаслідок заборони працювати одним громадянам, у той час, як інші громадяни працюють.

На думку авторів подання, оскаржені в поданні заборони є безумовними, а їх фактична реалізація призводить до істотних (понад 50%) втрат доходу (заробітку) у суб’єктів господарювання, які працюють у різних економічних сферах.

Своєю чергою обмеження на здійснення планових заходів госпіталізації передбачає вибірковий підхід до надання медичної допомоги всупереч положенням статті 49 Конституції України.

Також зазначається, що оскаржені обмеження запроваджені без введення на території України воєнного або надзвичайного стану, що є передумовою для обмеження низки конституційних прав згідно зі статтею 64 Конституції України.

Нагадаємо, уряд 11 листопада запровадив в Україні карантин вихідного дня, який передбачає припинення на суботу й неділю роботи закладів харчування, культури і розваг, непродовольчих магазинів, а також заборону розважальних заходів. Уперше такий карантин почав діяти 14 листопада.

Проти такого рішення виступили власники низки бізнесів, зокрема – ресторанів. Реагуючи на заклики бізнесу, влада Львова та Івано-Франківська у п’ятницю, 13 листопада, оголосили суботи й неділі робочими днями на період до 29 листопада включно. При цьому в урядовій постанові чітко зазначено, що жорсткий карантин діє не у вихідні чи робочі дні, а з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.