Кабінет міністрів України оцінив витрати на виплату одноразової допомоги в розмірі 8 тис. грн українцям, які не зможуть працювати в разі введення локдауну, в 15 млрд грн. Про це йшлося під час засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, повідомляє прес-служба комітету.

«Представники Кабінету міністрів України повідомили, що допомога може стосуватися до 2 млн громадян, що передбачає витрати в сумі близько 15 млрд грн. Кошти передбачені у Фонді боротьби з Covid-19», – сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти відповідний президентський законопроект про допомогу українцям на період локдауну.

«Матеріальну допомогу в розмірі 8 тис. грн отримає найманий працівник тих суб'єктів господарювання, діяльність яких відповідно до рішення уряду буде обмежена через введення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби. Суб'єкти господарювання, які зупиняться через посилення карантину, також отримають одноразові компенсації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одноразову допомогу отримають офіційно працевлаштовані громадяни, за яких роботодавці сплатили єдиний соціальний внесок у третьому кварталі 2020 року. Виплати здійснюватимуться за допомогою державного онлайн-сервісу «Дія» за заявками громадян.

Як інформував ZAXID.NET, 26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу.

У проекті закону вказана сума допомоги в 8 тис. грн для ФОПів і кожного найманого працівника. Підприємствам, чия діяльність забороняється на час карантину, компенсуватиметься сплата ЄСВ.