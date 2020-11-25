Підприємці отримають виплату близько 2 тис. грн на кожну дитину

Кабінет міністрів України схвалив повернення виплат компенсацій для фізичних осіб-підприємців 1-2 категорії з дітьми до 10 років. За постанову проголосували на засіданні 25 листопада. Фінансування програми відбуватиметься за рахунок коштів з Фонду боротьби з коронавірусом, інформує «Інтерфакс-Україна».

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що така програма соціального захисту уже працювала у травні -серпні цього року. Тоді виплати отримали 87 тис. підприємців для понад 115 тис. дітей. Відповідно заявки, які були подані у травні-серпні за цією програмою, будуть подовжені автоматично.

Нові підприємці, які хочуть скористатися такою програмою підтримки зможуть звернутися за її призначенням із заявою і необхідними документами до 15 грудня 2020 року.

На початку засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що підприємці отримають виплату близько 2 тис. грн на кожну дитину. Загальне фінансування для українських родин за цією програмою до кінця року складе близько 1 млрд грн.

Допомогу на дітей фізичні особи-підприємці можуть оформити онлайн, заповнивши електронну форму на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики в розділі «е-сервіси» або за посиланням, а також скориставшись Єдиним порталом державних послуг «Дія».

Як інформував ZAXID.NET, президент Володимир Зеленський пропонує надати одноразову допомогу тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину. Також президентська ініціатива передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання задля збереження робочих місць. Приміром, власникам кав'ярні, які скоротили час роботи, нікого не звільнили, але декого відправили у вимушену відпустку, буде виплачена сума «простою» до 8 тис. грн на одного працівника.

Також компенсуватимуть виплати на сплату ЄСВ. Якщо через посилення карантину забороняється певна діяльність, бізнесмен отримає компенсацію за сплату ЄСВ за своїх найманих працівників. До прикладу, кав'ярня, де працює п'ять людей, отримає компенсацію у 8-10 тис. грн.

Крім того, погасять податкові борги майже 4 млн громадян громадян, якщо його сума до 3060 грн. Усю суму анулюють. Також при посиленні обмежувальних заходів впровадять податкові канікули. Ще 200 тис. ФОПів першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів.