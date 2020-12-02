58% жителів України підтримують введення жорсткого карантину (локдауну) в період новорічних свят. Загалом в Україні кількість прихильників локдауну зросла на 6%, свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 28-30 листопада 2020 року.

Згідно з даними дослідження, 45% опитаних вважають оптимальними заходи, які влада запровадила для боротьби з коронавірусом, 30% вважають їх занадто м’якими, а 11% – занадто жорсткими.

Водночас підтримка введення жорсткого карантину (локдауну) зросла з 36 до 42% (кількість противників зменшилася з 61 до 55%). Зазначається, що зросла з 55 до 58% кількість тих, хто вважає, що поширення коронавірусу у результаті локдауну зменшиться. При цьому 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята (40% - проти цього).

За результатами опитування, протягом останніх двох тижнів рівень підтримки карантину вихідного дня зменшився з 49 до 44% (кількість противників зросла з 49 до 54%). Водночас 34% очікують, що в результаті його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, 64% – не згодні з цим.

75% опитаних також підтримують введення штрафів за перебування в громадських місцях і транспорті без масок, 25% – проти. Крім того, 60% підтримують введення штрафів для закладів, які працюють всупереч карантину вихідного дня, 37% – не підтримують.

Також, за даними дослідження, 55% опитаних готові особисто зробити щеплення проти Covid-19, якщо вакцина буде безкоштовною (40% – не готові). Водночас якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше – 35%, а 57% не робитимуть її в такому випадку.

Загалом за новинами про коронавірус регулярно стежать 59% опитаних, 21% роблять це іноді, 11% – рідко, 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

При цьому 36% українців оцінили свій емоційний стан за останній тиждень як спокійний, 33% – як напружений. Високий рівень тривожності фіксують серед жінок, літніх людей, а також осіб, що відстежують новини про коронавірус.

Опитування проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Вибіркова сукупність: 2,5 тис. респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2%.