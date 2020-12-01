«У нас зараз кожен кричить у свою порожнечу».

Щодня чутки про повний зимовий локдаун стають все реальнішими. Тож варто запастись важливою інформацію про засоби виживання. Ми зібрали п’ять українських кінопрем’єр, які днями вийшли онлайн.

Платфома Takflix вирішила відзначити перший день зими прем’єрою фільма Семена Мозгового «Історія зимового саду» (на головному фото).

Це стрічка про долю оранжереї ВДНГ, що у Києві, та її давньої працівниці, Валентини Вороніної, яка підтримує цей простір. І власне живе лише ним, коли раптом до неї неочікувано приходять зміни. Після 45 років роботи її просять піти на пенсію. Та звісно ж вона з цим зовсім не погоджується, бо впевнена, що без неї уся її праця пройде дарма і рослини загинуть.

Надзвичайно гарний меланхолійний фільм, сніжний і казковий, стане окрасою будь-якого зимового дня. Навіть у карантині. Саундтрек до картини написали засновники формації Nova Opera Роман Григорів та Ілля Разумейко.

Фільм брав участь у фестивалях DOK Leipzig, Ji.hlava, Docudays UA, Full Frame, MakeDox, Dumbo, KharkivMeetDocs, Eastern Neighbours, побував у прокаті і тепер вийшов онлайн.

Український онлайн-кінотеатр Docuspace у грудні пропонує фільм фінського режисера Джона Вебстера «Віч-на-віч». З нагоди Міжнародного дня прав людини, що припадає на 10 грудня, кінотеатр фестивалю Docudays UA показує стрічку про те, чи можливе відновлення стосунків між людьми після скоєння злочинів. Фільм буде доступним до перегляду на території України протягом грудня.

«Можете уявити, як це опинитися сам-на-сам з убивцею близької людини? Обговорювати злочин та розплутувати складний клубок емоцій? Саме так відбувається у «діалозі відтворення» – переговорному процесі злочинця та потерпілого, який дає їм можливість рухатися далі. Відпустити біль, позбутися образи, ненависті, почуття провини, зрозуміти та пробачити», – йдеться у синопсисі фільму.

«Герої цього фільму знайшли в собі неймовірну силу, щоб зустрітись з тими, кого вони могли б ненавидіти найбільше, – вбивцями близьких їм людей… Опиняючись віч-на-віч із ними, вони отримують відповіді на запитання, чому так сталось і чи могли вони щось змінити. Ця болюча зустріч дає їм можливість перестати звинувачувати себе, рухатись далі та навіть загоїти рани від втрати», – розповідає Ірина Шиба, телеведуча, виконавча директорка Фундації Dejure.

Онлайн-прем’єра національного кандидата від України на «Оскар» – драми «Атлантида» Валентина Васяновича – відбулася на Sweet.TV.

Світова прем’єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі у секції «Горизонти», де він переміг. Згодом фільм показали на понад 50 фестивалях, де окрім Венеційської перемоги, він отримав ще кілька Гран-прі, став найкращим фільмом Міжнародного конкурсу Одеського міжнародного кінофестивалю та отримав нагороду як найкращий фільм і за найкращу режисуру Національної премії кінокритиків «Кіноколо».

Події фільму розгортаються у 2025 році, після перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для життя. Екологічна катастрофа виглядає незворотною. Проте є ті, хто з різних причин не може залишити цю землю. Головні герої фільму займаються пошуком та ідентифікацію тіл загиблих на війні.

Усі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори: колишній розвідник, волонтер благодійного фонду «Повернись живим» Андрій Римарук, парамедикиня Людмила Білека та доброволець Василь Антоняк.

А якщо зовсім коротко, то це один із найкращих українських фільмів доби Незалежності.

На VOD-платформі Megogo можна подивитись фільм «Ржака» режисера Дмитра Томашпольського. «Ржака» – трагікомедія режисера Дмитра Томашпольського, яка була створена у 2017 році. «Ржака» – фільм-сатира, фільм-провокація. Фільм-квест лабіринтами та манівцями світу кіно. Фільм про фільм, де дістануть в чоло і мейнстрім, і артхауз. Тут все доведено до абсурду, все перебільшено та висміяно. Але людиною, яка дуже любить кіно і добре на ньому знається. І це важливо.

За сюжетом банда невідомих змушує знаменитого режисера авторського кіно тортурами та погрозами замість чергового фестивального шедевра зняти комедію. Умови прості: якщо експерти не сміятимуться, режисера вб’ють. Тепер він мусить знімати «Ржаку», хоч у його розпорядженні є лише смертельно хвора клоунеса та юнак, якого вигнали з циркового училища за профнепридатність.

У ролях: Олександр Мірошниченко, Анастасія Євтушенко, Віктор Стороженко, Олександр Ігнатуша, Сергій Дерев’янко.

Нагадаємо, фантастичний хоррор Дмитра Томашпольського «Сторонній» можна буде побачити у кінотеатрах Україні взимку 2021 року.

Не лише фільми, а й новий український серіал можна подивитись онлайн. Молодіжний драмедійний вебсеріал «Секс, Інста і ЗНО» виклали на YouTube.

Перші три серії «Секс, Інста і ЗНО» – першого в Україні серіалу, створеного ексклюзивно для онлайн-платформи – з’явилися у вільному доступі. 12-серійна teen-dramedy розповідає про підліткове життя, їх інтимні стосунки, ведення соцмереж і оголення заради рейтингу блогу.

За сюжетом, головна героїня Саша Моцак завжди була найпопулярнішою дівчиною в школі, та все змінюється в одну мить. Її конкурентка – Єва Горбатюк – доклала до цього всіх зусиль.

Всі 12 серій доступні за підпискою на VOD-платформі «1+1 video» .

Режисером серіалу є Антоніо Лукічем, що минулого року тріумфував із фільмом «Мої думки тихі».

Головні ролі у серіалі зіграли студенти перших курсів КНУТКіТ ім. Карпенко-Карого та КНУКіМ – Ганнуся Ярмоленко, Андрій Максимов, Соня Слюсаренко, Каріна Черчевич, Віталій Зелений, Любава Шокля та інші. На екрані також з’являться Ірма Вітовська, Наталя Васько, Ірина Веренич-Островська, Євген Бушмакін та інші.

Головний трек для серіалу – пісню ZNO – створила група «Вагоновожаті». У саундтреку серіалу також звучать пісні ONUKA, Макса Барських, Івана Дорна, Mujuice, Kedr Livanskiy, U_C та інших артистів.