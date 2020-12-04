Під час локдауну кордони для українців будуть відкритими

Президент Володимир Зеленський заявив, що у грудні локдауну не буде. За його словами, наразі розглядається питання щодо посилення карантину у січні 2021 року. Про це він повідомив у своєму відеоблозі у п’ятницю, 4 грудня.

«Отже, в грудні локдауну не буде. Чи буде він у січні? Побачимо. Якщо й буде, то не таким страшним, як його дехто малює», – повідомив президент.

Зеленський відзначив, що рекомендував прем’єр-міністру Денису Шмигалю не оголошувати локдаун у грудні. Це рішення було прийняте, після того, як влада ознайомилась з прогнозами і порадилась з представниками місцевих влад, а також отримала запевнення від МОЗ щодо контрольованої ситуації у лікарнах.

Уряд має повідомити точну дату і формат локдаун наступного тижня. При цьому Зеленський затвердив, що під час жорсткого карантину державний кордон не закриватимуть.

«Ми даємо змогу бізнесу працювати, не втрачати грудень, один з найприбутковіших місяців року. Ми не будемо псувати людям свята, на які всі дуже чекають. Бо рік був непростий», – сказав Зеленський.

Він також відзначив «карантин вихідного дня», який діяв близько трьох тижнів. За його словами, ці обмеження дали свій результат, адже за цей час в Україні зменшилась кількість нових хворих на коронавірус.

Нагадаємо, що раніше МОЗ запропонувало уряду ввести локдаун із початку січня на три тижні, щоб збити хвилю розповсюдження коронавірусу та розвантажити лікарні. За словами Максима Степанова, запровадження жорсткого карантину у грудні є передчасним​, оскільки «бачать стабільний приріст нових випадків без різких стрибків».