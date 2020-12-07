Динаміка поширення коронавірусної хвороби Covid-19 за тиждень в Україні знизилась: за минулий тиждень виявили загалом на 7614 хворих менше, ніж позаминулого тижня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулий тиждень у нас захворіли всього 89322 людини. Починаючи з кінця серпня вперше ми отримали зменшення кількості захворілих у порівнянні з позаминулим тижнем. Якщо позаминулого тижня, з 23 по 29 листопада, у нас було 96936 захворілих, то зараз, за тиждень із 30 листопада по 6 грудня, у нас 89322 захворілих. Тобто майже на 7,5 тисяч менше», – сказав Степанов на брифінгу в понеділок, 7 грудня, повідомила «Українська правда».

Він також розповів, що минулого тижня в Україні було зроблено 279 тис. тестів на коронавірус. Таку саму кількість тестів, за словами міністра, в Україні було зроблено і позаминулого тижня.

Також, як розповів Степанов, минулого тижня було госпіталізовано 10100 людей, тоді як позаминулого тижня – 11606. Така позитивна динаміка також зафіксована вперше з серпня.

Степанов пояснив, що така позитивна динаміка – наслідок дотримання обмежень і карантину вихідного дня, хоча максимального ефекту, зниження на 20% захворюваності, він не дав.