Кабінет міністрів посилив карантин в Україні з 19 грудня

В суботу, 19 грудня, набули чинності нові карантинні обмеження, які нещодавно запровадив Кабінет міністрів.

Нові карантинні обмеження забороняють:

проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів;

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях тощо, якщо в залах присутні більше однієї людини на 10 кв. Метрів;

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень навинос). Проведення розрахункових операцій припиняється після 22:00. При цьому в ніч з 31 грудня на 1 січня робота ресторанів та кафе буде дозволена до 01:00;

релігійні заходи: в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 кв. метрів; на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Крім того, зберігаються обмеження, введені раніше – перебування у громадському місці у захисній масці, робота закладів культури із наповненістю понад 50% місць, перетин кордону іноземцям без страхового полісу тощо.

Нагадаємо, що уряд запровадив посилений карантин в Україні на період з 8 до 24 січня. Серед іншого, буде заборонено роботу салонів краси чи перукарень (за винятком роботи за попереднім записом), роботу закладів харчування (окрім навинос чи на доставку), прийом відвідувачів у ТРЦ (за винятком купівлі товарів першої необхідності), а також роботу продовольчих і непродовольчих ринків.