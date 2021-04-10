Кабінет міністрів оновив перелік видів діяльності, які можуть претендувати на допомогу в розмірі 8 тис. грн у зв'язку з локдауном у «червоних» зонах. Зокрема, з постанови вилучено низку позицій.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», з переліку уряд вилучив роздрібну торгівлю газетами та канцелярськими товарами у спеціалізованих магазинах, готелі та інші установи тимчасового проживання (розміщення на час відпустки та іншого тимчасового проживання), ремонт комп'ютерів і периферійного обладнання, ремонт обладнання зв'язку та електронної апаратури побутового призначення для прийому, запису і відтворення звуку і зображення, ремонт побутових приладів, взуття та шкіряних виробів, меблів, годинників і ювелірних виробів, а також побутових виробів та предметів особистого вжитку, зазначено в постанові.

Крім цього, уряд уточнив, що на допомогу може претендувати роздрібна торгівля залізними виробами, будматеріалами і санітарно-технічними виробами у спеціалізованих магазинах.

Нагадаємо, що уряд виплачує по 8 тис. грн тим підприємцям і працівникам, які не могли працювати через суворі карантинні заходи, які діяли у регіонах «червоної» карантинної зони.

Згідно з правилами «червоної» зони, майстерні, які відтепер не можуть претендувати на компенсацію, могли працювати лише за попереднім записом.