У відставку, зокрема, подав міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр транспорту Владислав Криклій йдуть у відставку, повідомила заступниця голови найбільшої в парламенті фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«У нас наступного тижня будуть кадрові зміни в уряді. Вже надійшли заяви від майбутніх колишніх міністрів Петрашка та Криклія за власним бажанням», – сказала вона в ефірі телеканалу «Україна 24» увечері в п’ятницю, 14 травня.

«У понеділок на фракції розглядатимемо можливих кандидатів на заміну», – додала вона.

При цьому Кравчук уточнила, що ці кандидати працюють у центральних органах влади, проте відмовилася назвати їхні імена.

«В уряді з’явиться акцент на економіку, зростання ВВП, створення робочих місць», – сказала вона.

Як повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура, Верховна Рада може розглянути на позачерговому засіданні у вівторок, 18 травня, кадрові питання, зокрема, про відставку міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія.

«У Раду надійшли заяви про відставку за власним бажанням міністрів Петрашка і Криклія. Кадрові питання будуть розглянуті у вівторок на позачерговому засіданні», – написав Качура в Telegram.

Також він повідомив, що на посаду міністра економіки пропонують голову Державної податкової служби Олексія Любченка, а на посаду міністра інфраструктури – голову «Укравтодору» Олександра Кубракова.

Верховна Рада призначила Ігоря Петрашка міністром економіки 17 березня 2020 року. До цього з квітня 2013 року він працював в агрохолдингу UkrLandFarming заступником генерального директора Олега Бахматюка. У 2007-2013 роках працював в інвестиційній компанії «Трійка Діалог Україна», де очолював інвестиційно-банківське управління та був керуючим директором, а потім став головою Департаменту корпоративного бізнесу в «Сбербанку Росії».

Владислав Криклій обіймає посаду міністра інфраструктури з серпня 2019 року. Він входив до складу уряду за прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а потім – в Кабмін Дениса Шмигаля.

У липні 2019 року Криклій був обраний народним депутатом за виборчим списком «Слуги народу». З 2015 року очолював Головний сервісний центр МВС.