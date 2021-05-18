Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок, 18 травня, відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія. За відставку міністра проголосували 284 депутати.

Раніше у правлячій партії «Слуга народу» заявляли, що не задоволені роботою Криклія в частині діяльності «Укрзалізниці».

Перед голосуванням за відставку народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко повідомила, що на профільному комітеті Криклій заявив, що подати у відставку його просив Офіс президента. Натомість Криклій заявив, що його відставка – це результат командної дискусії.

Нагадаємо, Владислав Криклій подав у відставку в п’ятницю, 14 травня. На його місце, ймовірно, призначать Олександра Кубракова, який зараз очолює Укравтодор.

Владислав Криклій обіймав посаду міністра інфраструктури з серпня 2019 року. Він входив до складу уряду за прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а потім – в Кабмін Дениса Шмигаля.

У липні 2019 року Криклій був обраний народним депутатом за виборчим списком «Слуги народу». З 2015 року очолював Головний сервісний центр МВС.