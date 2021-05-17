У «Слузі народу» прокоментували причини звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія і міністра економіки Ігоря Петрашка. Про це йдеться в матеріалі «РБК-Україна».

За словами заступника голови фракції «Слуги народу» Євгенії Кравчук, депутати не бачили будь-яких проривних ідей від Петрашка, які необхідні для зміцнення економіки. Замість нього можуть призначити нинішнього голову Державної податкової служби Олексія Любченка.

«Багато моїх колег характеризують Любченка як системного менеджера, у якого є візіонерське бачення. Він налагодив хорошу роботу у своєму відомстві. Зараз і митниця, і податкова служба показують перевиконання плану. Думаю, він може себе реалізувати в більш широкому масштабі», – зазначила Кравчук.

Вона зазначила, що Криклій і Петрашко працювали під час пандемії та економічного падіння і у фракції однозначно вдячні їм. Однак Кравчук вважає, що зараз потрібно зробити акцент на економічному зростанні.

«Для цього потрібні не просто менеджери в конкретній сфері. Логічно, що на ці посади запрошують людей, які вже зарекомендували себе. Кубраков і Любченко повинні стати посиленням урядової команди», – зазначила Євгенія Кравчук.

За оцінкою заступника голови монобільшості, голосів за відставку Криклія і Петрашка повинно вистачити.

Нагадаємо, що минулого тижня міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр транспорту Владислав Криклій подали у відставку

Верховна Рада призначила Ігоря Петрашка міністром економіки 17 березня 2020 року. До цього з квітня 2013 року він працював в агрохолдингу UkrLandFarming заступником генерального директора Олега Бахматюка. У 2007-2013 роках працював в інвестиційній компанії «Трійка Діалог Україна», де очолював інвестиційно-банківське управління та був керуючим директором, а потім став головою Департаменту корпоративного бізнесу в «Сбербанку Росії».

Владислав Криклій обіймає посаду міністра інфраструктури з серпня 2019 року. Він входив до складу уряду за прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а потім – в Кабмін Дениса Шмигаля.

У липні 2019 року Криклій був обраний народним депутатом за виборчим списком «Слуги народу». З 2015 року очолював Головний сервісний центр МВС.

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